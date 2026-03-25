Portes ouvertes de la Maison de la tranquillité publique de Nantes Maison de la Tranquillité Publique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 14:00 – 16:30

Gratuit : oui Tout public

Le temps d’un après-midi, venez découvrir la Maison de la tranquillité publique de Nantes et ses missions en termes de prévention, de médiation, de protection, de tranquillité publique et d’accès au droit.À cette occasion, vous pourrez échanger avec les professionnels qui oeuvrent quotidiennement à la tranquillité des habitants : la police municipale, la mission prévention, les médiateurs de quartier, un conciliateur de justice, un délégué du Défenseur des droits… ils seront présents pour répondre à vos questions.

Maison de la Tranquillité Publique Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 99 99 https://maisontranquillite.nantes.fr 02 40 41 54 44



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