Portes ouvertes de la Maison de quartier Bottière Maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 –

Gratuit : oui Tout public

À l’occasion des 15 ans de la maison de quartier Bottière, l’équipement vous ouvre ses portes. Un programme d’animations, d’initiations, d’ateliers est proposé gratuitement à tous les curieux par 30 associations, du 5 au 19 juin.Les temps forts :???? samedi 6 juin, de 15h à 19h : goûter et fête d’anniversaire???? vendredi 19 juin, de 12h à 14h : apéro enchanté et grande tabléeRetrouvez ici toute la programmation

Maison de quartier Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20



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