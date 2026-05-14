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Portes ouvertes de la Maison de quartier Bottière Maison de quartier Bottière Nantes

Portes ouvertes de la Maison de quartier Bottière Maison de quartier Bottière Nantes

Portes ouvertes de la Maison de quartier Bottière Maison de quartier Bottière Nantes dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Maison de quartier Bottière

Adresse : 147 route de Sainte-Luce

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 –
Gratuit : oui  Tout public 

À l’occasion des 15 ans de la maison de quartier Bottière, l’équipement vous ouvre ses portes. Un programme d’animations, d’initiations, d’ateliers est proposé gratuitement à tous les curieux par 30 associations, du 5 au 19 juin.Les temps forts :???? samedi 6 juin, de 15h à 19h : goûter et fête d’anniversaire???? vendredi 19 juin, de 12h à 14h : apéro enchanté et grande tabléeRetrouvez ici toute la programmation

Maison de quartier Bottière Nantes 44300
02 40 41 58 20


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