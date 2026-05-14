Portes ouvertes de la Maison de quartier Bottière Maison de quartier Bottière Nantes
Portes ouvertes de la Maison de quartier Bottière Maison de quartier Bottière Nantes dimanche 7 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 –
Gratuit : oui Tout public
À l’occasion des 15 ans de la maison de quartier Bottière, l’équipement vous ouvre ses portes. Un programme d’animations, d’initiations, d’ateliers est proposé gratuitement à tous les curieux par 30 associations, du 5 au 19 juin.Les temps forts :???? samedi 6 juin, de 15h à 19h : goûter et fête d’anniversaire???? vendredi 19 juin, de 12h à 14h : apéro enchanté et grande tabléeRetrouvez ici toute la programmation
Maison de quartier Bottière Nantes 44300
02 40 41 58 20
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