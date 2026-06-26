Portes-ouvertes de la radio Jet FM, Radio Jet FM, Saint-Herblain
samedi 19 septembre 2026 · Radio Jet FM · Saint-Herblain
Informations pratiques
Portes-ouvertes de la radio Jet FM Samedi 19 septembre, 14h00 Radio Jet FM Loire-Atlantique
Limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
À l’occasion des journées européennes du patrimoine et du matrimoine, la radio JetFM ouvre ses portes et vous invite à venir découvrir ses activités et ses coulisses.
Rendez-vous dans nos studios pour un moment convivial autour du son et de la parole habitante.
Au programme : des visites commentées de la radio, initiation à la radio, écoutes de capsules sonores.
Venez échanger, découvrir et imaginer ensemble de futurs projets radiophoniques. Au plaisir de vous y retrouver !
Radio Jet FM 11 rue de dijon, 44800 Saint-herblain Saint-Herblain 44800 Moulin du Bois Loire-Atlantique Pays de la Loire http://www.jetfm.fr https://www.instagram.com/jetfm/ Les studios de la radio Jet FM sont installés au centre socioculturel Le Grand B depuis 1986 ! Tramway Ligne 1, arrêts Mendès France Bellevue / Romain Rolland
1er étage, au centre socioculturel Le Grand B
À l’occasion des journées européennes du patrimoine et du matrimoine, la radio JetFM ouvre ses portes et vous invite à venir découvrir ses activités et ses coulisses.
©lesdétricoteuses91.2
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