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Portes ouvertes de la saboterie de Léon Saboterie de Léon Saint-Pol-de-Léon

samedi 12 septembre 2026 · Saboterie de Léon · Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Saboterie de Léon
Adresse
Place de l'Évêché
Ville
29250 Saint-Pol-de-Léon
Département
Finistère
Tarif

Saint-Pol-de-Léon

Portes ouvertes de la saboterie de Léon

Saboterie de Léon Place de l’Évêché Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Mickaël fête ses 5 ans ! A cette occasion, venez visiter l’atelier et profiter de nombreuses animations. Crêpes et bonne humeur ! Une tombola a lieu du 1er au 12 septembre. Lots une paire de sabots, une lampe sabot, boucles d’oreilles, bonnets, et beaucoup d’autres lots.   .

Saboterie de Léon Place de l’Évêché Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 05 69 

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English :

L’événement Portes ouvertes de la saboterie de Léon Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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