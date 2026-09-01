Portes ouvertes de la saboterie de Léon Saboterie de Léon Saint-Pol-de-Léon
samedi 12 septembre 2026 · Saboterie de Léon · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
Portes ouvertes de la saboterie de Léon
Saboterie de Léon Place de l’Évêché Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Mickaël fête ses 5 ans ! A cette occasion, venez visiter l’atelier et profiter de nombreuses animations. Crêpes et bonne humeur ! Une tombola a lieu du 1er au 12 septembre. Lots une paire de sabots, une lampe sabot, boucles d’oreilles, bonnets, et beaucoup d’autres lots. .
Saboterie de Léon Place de l’Évêché Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 05 69
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English :
L’événement Portes ouvertes de la saboterie de Léon Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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