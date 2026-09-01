Portes ouvertes de l’AMAP de Mazerolles Salle de la Longère Sucé-sur-Erdre
mardi 22 septembre 2026 · Salle de la Longère · Sucé-sur-Erdre
Informations pratiques
Sucé-sur-Erdre
Portes ouvertes de l’AMAP de Mazerolles
Salle de la Longère Rue du Pareiller Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:00:00
fin : 2026-09-22 19:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Poirtes ouvertyes de l’Amap avec dégustation et rencontre des producteurs
Dans le cadre de la Fête des Possibles en Erdre et Gesvres .
Salle de la Longère Rue du Pareiller Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire amap.mazerolles@lilo.org
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English :
AMAP Open House with Tastings and a Meet-and-Greet with Producers
L’événement Portes ouvertes de l’AMAP de Mazerolles Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-09-01 par Pays Erdre Canal Forêt
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