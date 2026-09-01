Portes ouvertes de l’AMAP de Mazerolles Salle de la Longère Sucé-sur-Erdre

mardi 22 septembre 2026 · Salle de la Longère · Sucé-sur-Erdre

Informations pratiques

Sucé-sur-Erdre

Portes ouvertes de l’AMAP de Mazerolles

Salle de la Longère Rue du Pareiller Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 18:00:00

fin : 2026-09-22 19:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Poirtes ouvertyes de l’Amap avec dégustation et rencontre des producteurs

Dans le cadre de la Fête des Possibles en Erdre et Gesvres .

Salle de la Longère Rue du Pareiller Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire amap.mazerolles@lilo.org

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English :

AMAP Open House with Tastings and a Meet-and-Greet with Producers

L’événement Portes ouvertes de l’AMAP de Mazerolles Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-09-01 par Pays Erdre Canal Forêt