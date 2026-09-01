Portes ouvertes de l’association Air Yoga Salle polyvalente de la Mairie Saint-Martin-du-Fouilloux

vendredi 11 septembre 2026 · Salle polyvalente de la Mairie · Saint-Martin-du-Fouilloux

Informations pratiques

Saint-Martin-du-Fouilloux

Portes ouvertes de l’association Air Yoga

Salle polyvalente de la Mairie 2 Place de la Mairie Saint-Martin-du-Fouilloux Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:30:00

fin : 2026-09-11 19:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Venez nous rencontrer et profiter de séances découverte gratuites.

Sur réservation. .

Salle polyvalente de la Mairie 2 Place de la Mairie Saint-Martin-du-Fouilloux 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 80 27 78

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English : Portes ouvertes de l’association Air Yoga

L’événement Portes ouvertes de l’association Air Yoga Saint-Martin-du-Fouilloux a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine