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Portes ouvertes de l’association Air Yoga Salle polyvalente de la Mairie Saint-Martin-du-Fouilloux

mardi 15 septembre 2026 · Salle polyvalente de la Mairie · Saint-Martin-du-Fouilloux

Portes ouvertes de l’association Air Yoga Salle polyvalente de la Mairie Saint-Martin-du-Fouilloux

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Salle polyvalente de la Mairie
Adresse
2 Place de la Mairie
Ville
79420 Saint-Martin-du-Fouilloux
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Saint-Martin-du-Fouilloux

Portes ouvertes de l’association Air Yoga

Salle polyvalente de la Mairie 2 Place de la Mairie Saint-Martin-du-Fouilloux Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 17:00:00
fin : 2026-09-15 18:00:00

Date(s) :
2026-09-15

Venez nous rencontrer et profiter de séances découverte gratuites.

Sur réservation.   .

Salle polyvalente de la Mairie 2 Place de la Mairie Saint-Martin-du-Fouilloux 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 80 27 78 

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English : Portes ouvertes de l’association Air Yoga

L’événement Portes ouvertes de l’association Air Yoga Saint-Martin-du-Fouilloux a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine

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