Portes ouvertes de l’Atelier-Musée des Arts et Techniques Graphiques, Atelier-Musée des Arts et Techniques Graphiques, Ribeauvillé

Informations pratiques

Portes ouvertes de l’Atelier-Musée des Arts et Techniques Graphiques 19 et 20 septembre Atelier-Musée des Arts et Techniques Graphiques Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Situé dans les anciens abattoirs de Ribeauvillé, l’atelier-musée des arts et techniques graphiques a vu le jour au printemps 2012, pour sauvegarder un patrimoine en voie de disparition. A l’occasion des journées du patrimoine, petits et grands pourront découvrir la lithographie et la typographie, différentes techniques d’impression, et la reliure.

Poussez les portes de l’atelier-musée pour faire un bond dans le monde de l’imprimerie !

Atelier-Musée des Arts et Techniques Graphiques 15 rue de l’abattoir 68150 Ribeauvillé Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est 0679604206 Implanté dans les anciens abattoirs de Ribeauvillé, le site regroupe un ensemble d’ateliers dédiés à l’impression, à l’édition de lithographies originales, à la typographie et à la reliure.

L’atelier-musée est un lieu de mémoire et de création unique qui a vu le jour au printemps 2012. Parking dans la cour du conservatoire et ses abords. Accès aux personnes à mobilité réduite.

Situé dans les anciens abattoirs de Ribeauvillé, l’atelier-musée des arts et techniques graphiques a vu le jour au printemps 2012, pour sauvegarder un patrimoine en voie de disparition. A l’occasion …

© Ville de Ribeauvillé – PE Pourchot