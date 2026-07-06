Portes ouvertes de l’école de samba Flor Carioca Salle des Variétés – ASC Bonne Garde Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Portes ouvertes libres sans inscription en septembre. Adhésion annuelle à prendre début octobre maximum. Entrée libre sans réservation pour les portes ouvertes Etudiant, Tout public, Adulte, Senior

???? Envie d’intégrer notre école de samba à la rentrée ????? Pour la bateria, accueil des personnes intéressées les mardis de septembre à 20h à partir du mardi 8.???? Pour la danse (personnes ayant déjà une pratique du samba no pé), accueil les mercredis de septembre à 20h à partir du mercredi 2.???? Pour participer en tant que « comunidade » pour les costumes, la déco sur nos événements, la logistique pendant nos défilés, … C’est aussi possible de venir se renseigner les mercredis soirs.???? RDV à notre quadra, salle des Variétés de l’ASC Bonne Garde, 20 rue Frère Louis à NantesAxé !

Salle des Variétés – ASC Bonne Garde Nantes 44200



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