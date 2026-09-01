Portes-ouvertes de l’église Saint-Brice Rédange
samedi 19 septembre 2026 · Rédange
Informations pratiques
Rédange
Portes-ouvertes de l’église Saint-Brice
Place de l’église Rédange Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition de photos d’époque du village et de l’église, découverte et démonstration de l’orgue à l’occasion de ses 100 ans et exposition des trésors cachés de l’église.Tout public
0 .
Place de l’église Rédange 57390 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 20 mairie@redange.fr
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English :
An exhibition of vintage photographs of the village and the church, a tour and demonstration of the organ to mark its 100th anniversary, and an exhibition of the church’s hidden treasures.
L’événement Portes-ouvertes de l’église Saint-Brice Rédange a été mis à jour le 2026-08-31 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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