Portes ouvertes de l’entreprise Lagniel ZAE de la Fossette, 36 rue Jean PERRIN Douvres-la-Délivrande
Portes ouvertes de l’entreprise Lagniel ZAE de la Fossette, 36 rue Jean PERRIN Douvres-la-Délivrande samedi 20 juin 2026.
Douvres-la-Délivrande
Portes ouvertes de l’entreprise Lagniel
ZAE de la Fossette, 36 rue Jean PERRIN Entreprise LAGNIEL Douvres-la-Délivrande Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 12:00:00
fin : 2026-06-20 13:00:00
Date(s) :
2026-06-20
L’entreprise conçoit et fabrique d’impressionnantes machines d’assemblage à haute cadence, pour les secteurs de la santé et de la cosmétique. Visite toutes les heures de 10:00 à 16:00 sur réservation
Portes ouvertes de l’entreprise Lagniel pour découvrir une industrie étonnante et innovante.
L’entreprise industrielle Normande Lagniel située à Douvres-la-Délivrande conçoit et fabrique d’impressionnantes machines d’assemblage à haute cadence, pour les secteurs de la santé et de la cosmétique.
Ces machines industrielles assemblent jusqu’à 1 000 pièces par minute avec une précision incroyable.
Elles servent à produire des objets de tous les jours stylos d’insuline, sprays médicaux ou encore pompes de parfum.
Au sein de cette usine moderne de plus de 10 000 m² travaillent 130 femmes et hommes passionnés ingénieurs, techniciens, usineurs, automaticiens et qualiticiens manient des robots, des caméras intelligentes et de l’intelligence artificielle pour concevoir des machines sur-mesure pour des clients du monde entier.
Venez découvrir des métiers industriels, une technologie de pointe, des outils et des techniques de production guidés par un savoir-faire d’excellence lors d’une visite inédite, gratuite et ouverte à tous.
Portes ouvertes en partenariat avec Cœur de Nacre et Cœur de Nacre tourisme.
Informations pratiques
• Visite gratuite d’1h de 10h à 16h sur inscription
• À partir de 10 ans
• Accès PMR
• Jauge de 50 personnes par heure en 5 sous-groupes de 10 personnes, avec un accompagnateur .
ZAE de la Fossette, 36 rue Jean PERRIN Entreprise LAGNIEL Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 2 31 36 10 43 ilapie@lagniel.com
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English : Portes ouvertes de l’entreprise Lagniel
The company designs and manufactures impressive high-speed assembly machines for the health and cosmetics sectors. Visits every hour from 10:00 to 16:00 on reservation.
L’événement Portes ouvertes de l’entreprise Lagniel Douvres-la-Délivrande a été mis à jour le 2026-05-13 par Calvados Attractivité
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