Portes ouvertes de l’Institut Joaillerie Cartier, Institut Joaillerie Cartier, Paris

Informations pratiques

Portes ouvertes de l’Institut Joaillerie Cartier 19 et 20 septembre Institut Joaillerie Cartier Paris

Les inscriptions ouvriront le mercredi 2 septembre 2026 à 9h au lien suivant : (lien à venir). L’inscription est obligatoire et les billets sont strictement nominatifs. L’adresse exacte sera communiquée à l’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

PROGRAMMATION EN COURS

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Cartier vous invite à découvrir ses savoir-faire joailliers à travers un parcours créé sur mesure, au sein de son Institut Joaillerie Cartier, à Paris.

Cette visite dure 1h30 et réunit pour la première fois la quasi-totalité des acteurs du processus de création.

Vous aurez également l’opportunité de vous initier directement, à l’établi.

Le parcours de visite est en français. Il comprend des marches et des escaliers.

Institut Joaillerie Cartier 75009 Paris Paris 75009 Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://register.cartier.com/fr/fr-journeeseuropeennesdupatrimoine-2609?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&utm_content= »}]

PROGRAMMATION EN COURS

© Cartier