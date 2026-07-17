Portes ouvertes de Radio Naoned, Radio Naoned, Saint-Herblain

Informations pratiques

Portes ouvertes de Radio Naoned Samedi 19 septembre, 10h00 Radio Naoned Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine et du Matrimoine, Radio Naoned ouvre grand ses portes au public ! Venez découvrir les coulisses d’un média pas comme les autres : la seule radio 100 % en langue bretonne en Loire-Atlantique, généraliste et de proximité, installée au cœur de Saint-Herblain.

Au programme :

– Visites guidées des locaux et des studios d’enregistrement

– Présentation de la mission et des engagements de Radio Naoned

– Rencontres avec l’équipe

– Découverte du studio Enroll, notre tout nouveau studio dédié à l’enregistrement de podcast

Enroll, c’est notre tout dernier outil professionnel : un studio pensé pour les créateurs et créatrices de podcasts, les collectifs, les associations et les entreprises qui souhaitent enregistrer, monter et produire du contenu audio de qualité, en bénéficiant d’un accompagnement technique et éditorial. Enroll est un espace ouvert à la créativité… et au breton bien sûr !

Radio Naoned 2bis allée Henri Farman Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire

À l’occasion des Journées du Patrimoine et du Matrimoine, Radio Naoned ouvre grand ses portes au public ! Venez découvrir les coulisses d’un média pas comme les autres : la seule radio 100 % en en et…

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