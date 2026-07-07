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AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire

Portes ouvertes des artisans Talmont-Saint-Hilaire

samedi 26 septembre 2026 · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Zone Industrielle du Patis
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

Portes ouvertes des artisans

Zone Industrielle du Patis Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :
2026-09-26

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Zone Industrielle du Patis Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 19 72 08 87  talmouv@gmail.com

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English :

L’événement Portes ouvertes des artisans Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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