AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire
Portes ouvertes des artisans Talmont-Saint-Hilaire
samedi 26 septembre 2026 · Talmont-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Talmont-Saint-Hilaire
Portes ouvertes des artisans
Zone Industrielle du Patis Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
.
Zone Industrielle du Patis Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 19 72 08 87 talmouv@gmail.com
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English :
L’événement Portes ouvertes des artisans Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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