Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Grange’Art Oye-Plage

Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Grange’Art Oye-Plage samedi 9 mai 2026.

Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Grange’Art

230 rue d’Alger Oye-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-09

Céramique, poterie, gravure et sculpture
Démonstrations et ateliers de découverte pour les familles céramique raku sérigraphie- gravure cyanotype inscription souhaitée pour les ateliers   .

230 rue d’Alger Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 88 43 22 00  grangeartoyeplage@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Grange’Art Oye-Plage a été mis à jour le 2026-02-11 par CPETI Région Audruicq