Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Grange’Art Oye-Plage
230 rue d’Alger Oye-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10
2026-05-09
Céramique, poterie, gravure et sculpture
Démonstrations et ateliers de découverte pour les familles céramique raku sérigraphie- gravure cyanotype inscription souhaitée pour les ateliers .
230 rue d’Alger Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 88 43 22 00 grangeartoyeplage@gmail.com
L’événement Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Grange’Art Oye-Plage a été mis à jour le 2026-02-11 par CPETI Région Audruicq