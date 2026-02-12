Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Grange’Art Oye-Plage

Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Grange’Art

230 rue d’Alger Oye-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Céramique, poterie, gravure et sculpture

Démonstrations et ateliers de découverte pour les familles céramique raku sérigraphie- gravure cyanotype inscription souhaitée pour les ateliers .

230 rue d’Alger Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 88 43 22 00 grangeartoyeplage@gmail.com

