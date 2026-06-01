Portes ouvertes des ateliers d’artistes La Roche Paris

Découvrez les ateliers de :

Alice Vasseur

Anne Damesin

Catherine Griss

Chloé Valorso

Emilie Bret / OISO

Valeria Faillace

En accès libre !

La Table du Recho pour boire et manger dès 16h

Les créatrices et créateurs de La Roche ouvrent les portes de leurs ateliers : peinture, photographie, dessin, bijoux, céramique…

Le samedi 27 juin 2026

de 12h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T12:00:00+02:00_2026-06-27T19:00:00+02:00

La Roche 15, avenue du Général Leclerc 75014 Paris



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