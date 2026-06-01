Portes ouvertes des ateliers d’artistes La Roche Paris
Portes ouvertes des ateliers d’artistes La Roche Paris samedi 27 juin 2026.
Découvrez les ateliers de :
Alice Vasseur
Anne Damesin
Catherine Griss
Chloé Valorso
Emilie Bret / OISO
Valeria Faillace
En accès libre !
La Table du Recho pour boire et manger dès 16h
Les créatrices et créateurs de La Roche ouvrent les portes de leurs ateliers : peinture, photographie, dessin, bijoux, céramique…
Le samedi 27 juin 2026
de 12h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T12:00:00+02:00_2026-06-27T19:00:00+02:00
La Roche 15, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
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