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Portes ouvertes des ateliers d’artistes La Roche Paris

Portes ouvertes des ateliers d’artistes La Roche Paris

Portes ouvertes des ateliers d’artistes La Roche Paris samedi 27 juin 2026.

Lieu : La Roche

Adresse : 15, avenue du Général Leclerc

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Découvrez les ateliers de :
Alice Vasseur
Anne Damesin
Catherine Griss
Chloé Valorso
Emilie Bret / OISO
Valeria Faillace

En accès libre !
La Table du Recho pour boire et manger dès 16h

Les créatrices et créateurs de La Roche ouvrent les portes de leurs ateliers : peinture, photographie, dessin, bijoux, céramique…
Le samedi 27 juin 2026
de 12h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T12:00:00+02:00_2026-06-27T19:00:00+02:00

La Roche 15, avenue du Général Leclerc  75014 Paris


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