Portes Ouvertes des Cours Publics 2025-26 École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 18:00 – 20:30

Gratuit : oui Tout public

Les élèves inscrit·es aux cours publics de l’école des beaux arts de nantes en 2025-26 exposent leurs travaux les 19 et 20 juin. Découverte du programme de cours de pratique artistique : peinture, modèle vivant, dessin, photo, suivi de projets, volume…Rencontre et échanges avec les enseignant·es et les élèves présent·esInformations et renseignements pour les inscriptons sur l’année 2026-27 cours adultes, jeunes et enfants. vendredi 19 juin 18h-20h30 vernissage de l’exposition des élèves des cours publics samedi 20 juin 10h-17h exposition des élèves des cours publics Entrée libre et gratuitePlus d’informations sur le site : https://beauxartsnantes.fr/cours-publics/cours-publics-nantes

École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200



Afficher la carte du lieu École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire et trouvez le meilleur itinéraire

