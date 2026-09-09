Portes ouvertes des studios, Les Studios, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Portes ouvertes des studios Samedi 19 septembre, 10h00 Les Studios Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

10h00-12h00 : Les Ginette’s (pop rock)

14h00-16h00 : Abraxas (Funk)

10h00-12h00-12h00 : Démonstration de danses orientales avec la compagnie Parfum d’Orient

14h00-16h00: Démonstration participative et découverte de la danse urbaine avec Urban Symphony (Hip-Hop)

Les Studios 7 rue Jean Cassan, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 22 47 02 Créés et gérés par la ville de Brive, les studios sont ouverts à tous les musiciens et danseurs pratiquant les musiques actuelles ou les danses urbaines. C’est également un lieu de répétition pour les groupes amateurs déjà formés ou en devenir.

10h00-12h00 : Les Ginette’s (pop rock)