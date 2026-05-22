La Clayette

Portes ouvertes du cabinet d’art-thérapie

Le CAB67, 67 rue Lamartine La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le CBA 67, est un cabinet d’art et bien-être, art-thérapie, associatif qui ouvre ses portes. Ce lieu vous permet de vous engager dans le mieux-être, la bonne santé et l’expression par l’art.

Catherine Perret art-thérapeute formatrice, et son équipe vous attendent.

Après avoir pris connaissance du lieu, vous pouvez participer à des explications, des démonstrations, des ateliers découverte de l’art-thérapie, des échanges et des partages.

A cette occasion vous pourrez pratiquer un test pour évaluer votre potentiel artistique. Ainsi, vous saurez si l’art est un bon vecteur de bien-être, de bonne santé et de développement personnel.

Vous comprendrez les bienfaits des approches spécifiques présentées en ce lieu.

Cette après-midi, se veut conviviale, autour d’un verre de l’amitié

Alors n’hésitez plus, venez faire un tour ! .

Le CAB67, 67 rue Lamartine La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 59 91 catherineperret@yahoo.fr

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English : Portes ouvertes du cabinet d’art-thérapie

L’événement Portes ouvertes du cabinet d’art-thérapie La Clayette a été mis à jour le 2026-05-22 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais