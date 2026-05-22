Portes ouvertes du cabinet d’art-thérapie La Clayette
Portes ouvertes du cabinet d’art-thérapie La Clayette samedi 6 juin 2026.
La Clayette
Portes ouvertes du cabinet d’art-thérapie
Le CAB67, 67 rue Lamartine La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le CBA 67, est un cabinet d’art et bien-être, art-thérapie, associatif qui ouvre ses portes. Ce lieu vous permet de vous engager dans le mieux-être, la bonne santé et l’expression par l’art.
Catherine Perret art-thérapeute formatrice, et son équipe vous attendent.
Après avoir pris connaissance du lieu, vous pouvez participer à des explications, des démonstrations, des ateliers découverte de l’art-thérapie, des échanges et des partages.
A cette occasion vous pourrez pratiquer un test pour évaluer votre potentiel artistique. Ainsi, vous saurez si l’art est un bon vecteur de bien-être, de bonne santé et de développement personnel.
Vous comprendrez les bienfaits des approches spécifiques présentées en ce lieu.
Cette après-midi, se veut conviviale, autour d’un verre de l’amitié
Alors n’hésitez plus, venez faire un tour ! .
Le CAB67, 67 rue Lamartine La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 59 91 catherineperret@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Portes ouvertes du cabinet d’art-thérapie
L’événement Portes ouvertes du cabinet d’art-thérapie La Clayette a été mis à jour le 2026-05-22 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
À voir aussi à La Clayette (Saône-et-Loire)
- Journées Nationales des sports aériens, Voler au féminin La Clayette 30 mai 2026
- Portes ouvertes de jardins privés La Clayette 30 mai 2026
- Tous au Vert La Clayette 7 juin 2026
- Brocante Antiquités Multi collections Bord du Lac La Clayette 13 juin 2026
- Portes ouvertes du club ULM La Clayette 20 juin 2026