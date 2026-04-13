Portes ouvertes du centre de documentation, Musée de la Déportation et de la Résistance, Tarbes

Portes ouvertes du centre de documentation Samedi 23 mai, 20h00 Musée de la Déportation et de la Résistance Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

À partir de 20H, les documentalistes du musée de la Déportation vous accueillent pour présenter leurs métiers et dévoiler quelques pièces phares des archives privées conservées au centre de documentation.

Musée de la Déportation et de la Résistance 63 rue Georges-Lassalle 65000 Tarbes Tarbes 65000 Sainte-Anne Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 51 11 60 https://www.musees-tarbes.fr/les-musees/musee-deportation-et-resistance/

À partir de 20H, les documentalistes du musée de la Déportation vous accueillent pour présenter leurs métiers et dévoiler quelques pièces phares des archives privées conservées au centre de…

© Ville de Tarbes – Musée de la Déportation et de la Résistance