Lauzun

Portes Ouvertes du Centre d’Incendie et de Secours

Chemin de la Tourasse Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 13:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Venez nombreux aux Portes Ouvertes du Centre d’Incendie et de Secours des Pompiers de Lauzun. Au programme découverte des engins, visite de la caserne, les gestes qui sauvent, sensibilisation incendie, ateliers ludiques pour les enfants.

Venez nombreux aux Portes Ouvertes du Centre d’Incendie et de Secours des Pompiers de Lauzun. Au programme découverte des engins, visite de la caserne, les gestes qui sauvent, sensibilisation incendie, ateliers ludiques pour les enfants. .

Chemin de la Tourasse Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 67 40 89 lauzuncdc@sdis47.fr

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English : Portes Ouvertes du Centre d’Incendie et de Secours

Come one, come all to the Lauzun Fire and Rescue Center Open House. On the program: discovery of the equipment, tour of the fire station, life-saving techniques, fire awareness, fun workshops for children.

L’événement Portes Ouvertes du Centre d’Incendie et de Secours Lauzun a été mis à jour le 2026-04-27 par OT du Pays de Lauzun