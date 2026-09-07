Portes ouvertes du Château de Panat, Château de Panat, L’Isle-Jourdain

Informations pratiques

Portes ouvertes du Château de Panat Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 16h00 Château de Panat Gers

Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes (3créneaux possibles).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Découvrez comment un château peut devenir un lieu d’habitat coopératif et d’initiatives citoyennes.

Rencontre avec la Coopérative AHL

Histoires du Château à travers les âges

Village des initiatives locales et engagées

Coin enfants

☕ Buvette

Château de Panat 14 Rue de Save, 32600 L’Isle-Jourdain L’Isle-Jourdain 32600 Gers Occitanie https://alter-habitat-lislois.jimdofree.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/reservez-votre-visite-du-chateau-de-panat-1784816409 »}] https://framaforms.org/reservez-votre-visite-du-chateau-de-panat-1784816409 Il s’agit d’un projet d’habitat participatif, intergénérationnel, solidaire et écologique situé à L’Isle-Jourdain, sur le territoire de la Communauté de communes de la Gascogne Toulousaine, dans le Gers.

AHL et ses coopérateurs et coopératrices ont acquis collectivement le château de Panat, en plein centre-ville. À leur arrivée, en septembre 2019, le château a ouvert ses portes au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Près de 1 200 Lislois sont alors venus découvrir ce lieu emblématique, dont les volets étaient restés fermés pendant plusieurs décennies.

Aujourd’hui, le collectif a redonné vie à ce bâtiment du XIXᵉ siècle. Le château est devenu un véritable creuset d’innovation sociale. Sa rénovation a permis d’éviter la construction de 14 logements neufs, tout en réhabilitant un patrimoine historique emblématique de la ville.

L’objectif est de construire et de gérer cet habitat dans un cadre non spéculatif et non lucratif, grâce à l’encadrement des loyers, à des parts sociales rémunérées ou non et à l’absence de spéculation sur la valeur des biens immobiliers.

La coopérative a également réservé un espace à l’accueil de projets associatifs et culturels, afin de créer du lien social et de participer pleinement à la vie lisloise. Gare de l’isle jourdain à 15 min à pied

Parking place de Compostelle à 5 min à pied

Découvrez comment un château peut devenir un lieu d’habitat coopératif et d’initiatives citoyennes.

©AHL