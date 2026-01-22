Portes ouvertes du Club Amitiés et Loisirs Saint-Maurice-la-Souterraine

Portes ouvertes du Club Amitiés et Loisirs Saint-Maurice-la-Souterraine samedi 16 mai 2026.

8 Rue des Sansonnets Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16

Venez découvrir les activités du club Amitiés Loisirs   .

8 Rue des Sansonnets Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 15 27 

English : Portes ouvertes du Club Amitiés et Loisirs

