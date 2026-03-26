Mini tour creusois manche 4

Rue des érables Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Le Mini Tour Creusois est un challenge regroupant des courses cyclistes FFC ouverte aux U11, U13, cadets et minimes. Elle attire des enfants et jeunes compétiteurs de toute la France.

La 4ème manche de cette course cycliste se déroule le 31 mai à Azérables.

Distances de 5,04 km à 7,06 km. Dénivelée 47m D+ à 50m D+. .

Rue des érables Saint-Maurice-la-Souterraine 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 33 07 53

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English :

L’événement Mini tour creusois manche 4 Saint-Maurice-la-Souterraine a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pays Sostranien