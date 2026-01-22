Repas de printemps dansant Saint-Maurice-la-Souterraine
Repas de printemps dansant Saint-Maurice-la-Souterraine dimanche 7 juin 2026.
Repas de printemps dansant
Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Repas organisé par le club amitiés loisirs, animé par Stéphane Villard. .
Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 15 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas de printemps dansant
L’événement Repas de printemps dansant Saint-Maurice-la-Souterraine a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Pays Sostranien