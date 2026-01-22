Repas de printemps dansant

Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Repas organisé par le club amitiés loisirs, animé par Stéphane Villard. .

Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 15 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas de printemps dansant

L’événement Repas de printemps dansant Saint-Maurice-la-Souterraine a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Pays Sostranien