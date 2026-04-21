Exposition du Club Puyresson Air Loisir Puyresson Saint-Maurice-la-Souterraine

Saint-Maurice-la-Souterraine

Exposition du Club Puyresson Air Loisir

Puyresson Base ULM Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Envie de découvrir le monde des appareils volants ultra-légers ? Le club Puyresson Air Loisirs, référence départementale, accueille passionnés et simples curieux pour faire découvrir les différents types d’engins (pendulaires, multi-axes, paramoteurs…), répondre à vos questions sur la réglementation, les possibilités d’apprentissage. Repas possible sur place sur inscription. .

Puyresson Base ULM Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 98 31 77 a.kemi@wanadoo.fr

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English : Exposition du Club Puyresson Air Loisir

L’événement Exposition du Club Puyresson Air Loisir Saint-Maurice-la-Souterraine a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien