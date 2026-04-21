Exposition de peinture Saint-Maurice-la-Souterraine
Exposition de peinture Saint-Maurice-la-Souterraine vendredi 19 juin 2026.
Saint-Maurice-la-Souterraine
Exposition de peinture
Salle des Fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 15:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Une exposition d’œuvres variées aux techniques diverses.
Entrée libre à la salle des fêtes de St Maurice-La-Souterraine. .
Salle des Fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 05 47 communestmaurice@orange.fr
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English : Exposition de peinture
L’événement Exposition de peinture Saint-Maurice-la-Souterraine a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Tourisme
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