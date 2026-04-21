Saint-Maurice-la-Souterraine

Exposition de peinture

Salle des Fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 15:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Une exposition d’œuvres variées aux techniques diverses.

Entrée libre à la salle des fêtes de St Maurice-La-Souterraine. .

Salle des Fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 05 47 communestmaurice@orange.fr

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English : Exposition de peinture

L’événement Exposition de peinture Saint-Maurice-la-Souterraine a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Tourisme