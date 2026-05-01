Saint-Maurice-la-Souterraine

Coquelicontes, Caribay le joyau de la Cordillère

Salle polyvalente Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Victor Cova Carrea nous raconte comment une petite fille fugueuse rencontre le dieu soleil..

Une leçon de résilience et d’épanouissement. .

Salle polyvalente Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 33 61 56

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English : Coquelicontes, Caribay le joyau de la Cordillère

L’événement Coquelicontes, Caribay le joyau de la Cordillère Saint-Maurice-la-Souterraine a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Pays Sostranien