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Coquelicontes, Caribay le joyau de la Cordillère Saint-Maurice-la-Souterraine

Coquelicontes, Caribay le joyau de la Cordillère Saint-Maurice-la-Souterraine

Coquelicontes, Caribay le joyau de la Cordillère Saint-Maurice-la-Souterraine vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 23300 Saint-Maurice-la-Souterraine

Département : Creuse

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Maurice-la-Souterraine

Coquelicontes, Caribay le joyau de la Cordillère

Salle polyvalente Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

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Salle polyvalente Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 33 61 56 

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English : Coquelicontes, Caribay le joyau de la Cordillère

L’événement Coquelicontes, Caribay le joyau de la Cordillère Saint-Maurice-la-Souterraine a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Pays Sostranien

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