Coquelicontes, Caribay le joyau de la Cordillère Saint-Maurice-la-Souterraine
Coquelicontes, Caribay le joyau de la Cordillère Saint-Maurice-la-Souterraine vendredi 29 mai 2026.
Saint-Maurice-la-Souterraine
Coquelicontes, Caribay le joyau de la Cordillère
Salle polyvalente Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Victor Cova Carrea nous raconte comment une petite fille fugueuse rencontre le dieu soleil..
Une leçon de résilience et d’épanouissement. .
Salle polyvalente Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 33 61 56
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English : Coquelicontes, Caribay le joyau de la Cordillère
L’événement Coquelicontes, Caribay le joyau de la Cordillère Saint-Maurice-la-Souterraine a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Pays Sostranien
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