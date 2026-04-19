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Portes ouvertes du CLubhouse – Lieu pour se rétablir de troubles psychiques Clubhouse Nantes Nantes

Portes ouvertes du CLubhouse – Lieu pour se rétablir de troubles psychiques Clubhouse Nantes Nantes

Portes ouvertes du CLubhouse – Lieu pour se rétablir de troubles psychiques Clubhouse Nantes Nantes samedi 30 mai 2026.

Lieu : Clubhouse Nantes

Adresse : 6 rue de Bel Air

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:30

Tarif : Entrée libre, possibilité de faire un don à l'association en ligne sur : https://don.clubhousefrance.org/donner

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 14:30 – 18:30
Gratuit : oui Entrée libre, possibilité de faire un don à l’association en ligne sur : https://don.clubhousefrance.org/donner Tout public 

Le Clubhouse de Nantes, lieu d’accompagnement pour des personnes ayant des troubles psychiques, ouvre ses portes le samedi 30 mai 2026 l’après-midi. Au programme : visite des locaux, échanges avec des personnes concernées autour du rétablissement en santé mentale, ateliers de déstigmatisation des troubles psychiques, et goûter convivial ! Tout public concerné ou intéressé par les enjeux de santé mentale

Clubhouse Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
0240351541 https://www.clubhousefrance.org/nos-implantations/clubhouse-nantes/


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