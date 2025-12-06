Portes Ouvertes du Domaine des Deux Arcs Martigné Briand Terranjou

Portes Ouvertes du Domaine des Deux Arcs

Martigné Briand 11 Rue du 8 Mai 1945 Terranjou Maine-et-Loire

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

2025-12-06

« C’est cadeau », ou comment bien préparer les fêtes de fin d’annnée

Venez découvrir notre nouvel espace de vente et déguster les produits de nos partenaires et amis producteurs

Distillerie Combier, Foie Gras de la Famille Pérès, Huîtres de la Famille Lusseau, Poire William Distillerie de Thouarcé, Huiles de la Tourangelle, Jus de fruits du Verger de Mané….

Des fouées le samedi et des huîtres le dimanche, vous seront offertes ! .

Martigné Briand 11 Rue du 8 Mai 1945 Terranjou 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 47 37 accueil@famillegazeau.com

English :

« C’est cadeau », or how to prepare for the festive season

German :

« Es ist ein Geschenk » oder wie man sich gut auf die Feiertage vorbereitet

Italiano :

« C’est cadeau », ovvero come prepararsi alle festività natalizie

Espanol :

« C’est cadeau », o cómo prepararse para las fiestas

