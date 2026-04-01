SOIRÉES À THÈME METS ET VINS AU DOMAINE DE TERREBRUNE Domaine de Terrebrune Terranjou

SOIRÉES À THÈME METS ET VINS AU DOMAINE DE TERREBRUNE

Domaine de Terrebrune 843 Route de Vauchrétien Terranjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24 2026-12-04

Profitez d’une soirée découverte accords Mets et Vins !

Au cœur du chai du Domaine de Terrebrune, participez aux soirées mets et vins !

Deux dates en 2026

– VENDREDI 24 AVRIL 19h spéciale Italie , cette année nous partirons en Italie pour découvrir des plats colorés et parfumés.

Tarif unique 30€ (sur réservation, en places limitées).

– VENDREDI 4 DÉCEMBRE 19h spéciale Sud-Ouest , une belle région bien représentée au moment des fêtes de fin d’année avec l’incontournable foie gras. Le Sud-Ouest c’est aussi des plats généreux que l’on aime partager.

Tarif unique 40€ (sur réservation, en places limitées). .

Domaine de Terrebrune 843 Route de Vauchrétien Terranjou 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 54 01 99 domaine-de-terrebrune@wanadoo.fr

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English :

Enjoy an evening of food and wine pairing!

L’événement SOIRÉES À THÈME METS ET VINS AU DOMAINE DE TERREBRUNE Terranjou a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages