PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE TERREBRUNE Domaine de Terrebrune Terranjou
PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE TERREBRUNE Domaine de Terrebrune Terranjou samedi 25 avril 2026.
PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE TERREBRUNE
Domaine de Terrebrune 843 Route de Vauchrétien Notre Dame d’Allençon Terranjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-12-06 19:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-12-05
Journée portes ouvertes festive et animée !
Un moment idéal pour découvrir notre gamme de vins ! Sur place des jeux pour petits et grands, un buffet et de la musique pour animer le tout.
Cette année nous fêtons nos 40 ans, pour l’occasion deux gros lots à gagner, un vol en Montgolfière pour deux personnes et une journée excursion pour deux personnes ! .
Domaine de Terrebrune 843 Route de Vauchrétien Notre Dame d’Allençon Terranjou 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 54 01 99 domaine-de-terrebrune@wanadoo.fr
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English :
A festive and lively open day!
L’événement PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE TERREBRUNE Terranjou a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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