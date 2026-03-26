PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE TERREBRUNE Domaine de Terrebrune Terranjou

PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE TERREBRUNE

Domaine de Terrebrune 843 Route de Vauchrétien Notre Dame d’Allençon Terranjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-12-06 19:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-12-05

Journée portes ouvertes festive et animée !

Un moment idéal pour découvrir notre gamme de vins ! Sur place des jeux pour petits et grands, un buffet et de la musique pour animer le tout.

Cette année nous fêtons nos 40 ans, pour l’occasion deux gros lots à gagner, un vol en Montgolfière pour deux personnes et une journée excursion pour deux personnes ! .

Domaine de Terrebrune 843 Route de Vauchrétien Notre Dame d’Allençon Terranjou 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 54 01 99 domaine-de-terrebrune@wanadoo.fr

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English :

A festive and lively open day!

L’événement PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE TERREBRUNE Terranjou a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages