Vignobles en Scènes Balade gourmande en Solex Terranjou
Vignobles en Scènes Balade gourmande en Solex Terranjou vendredi 16 octobre 2026.
Terranjou
Vignobles en Scènes Balade gourmande en Solex
Pied Flond Terranjou Maine-et-Loire
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 17:30:00
fin : 2026-10-17 19:30:00
Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17
Partez pour une balade en Solex au cœur des vignes et découvrez le domaine autrement.
Partez pour une balade en Solex au cœur des vignes et découvrez le domaine
autrement, dans une ambiance conviviale et authentique. Au fil du parcours,
profitez de plusieurs pauses gourmandes avec accords mets et vins pour déguster différentes cuvées tout en admirant les paysages viticoles au coucher du soleil.
L’expérience se poursuit au domaine avec une visite de la cave puis une dernière
dégustation accompagnée de bouchées spécialement sélectionnées.
Une soirée originale mêlant découverte à deux roues, gastronomie et patrimoine, idéale pour partager un moment unique au cœur du vignoble.
Sur réservation. .
Pied Flond Terranjou 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 92 36 oenotourisme@piedflond.fr
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English :
Take a ride on a Solex through the vineyards and discover the estate in a whole new way.
L’événement Vignobles en Scènes Balade gourmande en Solex Terranjou a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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