Vide greniers de Chavagnes Terranjou
dimanche 2 août 2026 · Terranjou
Informations pratiques
Terranjou
Vide greniers de Chavagnes
Terranjou Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Au coeur de Chavagnes, venez découvrir le vide greniers annuel.
Au coeur de la commune de Chavagnes, venez découvrir le vide greniers annuel qui rassemble environ 150 exposants.
Buvette et restauration sur place.
Animations pour les enfants (château gonflable, sculptures ballons de 14 à 16h) .
Terranjou 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire comitedesfeteschavagnes49@gmail.com
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English :
In the heart of Chavagnes, come and discover the annual garage sale.
L’événement Vide greniers de Chavagnes Terranjou a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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