Informations pratiques

Terranjou

Vide greniers de Chavagnes

Terranjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Au coeur de Chavagnes, venez découvrir le vide greniers annuel.

Au coeur de la commune de Chavagnes, venez découvrir le vide greniers annuel qui rassemble environ 150 exposants.

Buvette et restauration sur place.

Animations pour les enfants (château gonflable, sculptures ballons de 14 à 16h) .

Terranjou 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire comitedesfeteschavagnes49@gmail.com

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English :

In the heart of Chavagnes, come and discover the annual garage sale.

L’événement Vide greniers de Chavagnes Terranjou a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages