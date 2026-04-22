Terranjou

Balade gourmande en Layon

Terranjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 08:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Balade gourmande en Layon

L’art de prendre le temps de vivre

10km de randonnée avec 4 pauses savoureuses avec les viticulteurs pour découvrir des accords mets et vins.

Organisée par l’association LAMB loisirs & animation de Martigné-Briand

8H-9H30 accueil des participants au stade de Girondeau avec café brioche

4 créneaux horaires proposés, départ libre ou en groupe avec accompagnateur

20€/pers inscription avant le 30 juin .

Terranjou 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 10 79 02 asso.lamb@gmail.com

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English :

Gourmet stroll in Layon

L’événement Balade gourmande en Layon Terranjou a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages