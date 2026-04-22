Balade gourmande en Layon Terranjou
Balade gourmande en Layon Terranjou mardi 14 juillet 2026.
Terranjou
Balade gourmande en Layon
Terranjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Balade gourmande en Layon
L’art de prendre le temps de vivre
10km de randonnée avec 4 pauses savoureuses avec les viticulteurs pour découvrir des accords mets et vins.
Organisée par l’association LAMB loisirs & animation de Martigné-Briand
8H-9H30 accueil des participants au stade de Girondeau avec café brioche
4 créneaux horaires proposés, départ libre ou en groupe avec accompagnateur
20€/pers inscription avant le 30 juin .
Terranjou 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 10 79 02 asso.lamb@gmail.com
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English :
Gourmet stroll in Layon
L’événement Balade gourmande en Layon Terranjou a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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