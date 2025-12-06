JOURNÉES DU PATRIMOINE CHÂTEAU DE VILLENEUVE ET SES JARDINS Martigné Briand Terranjou
JOURNÉES DU PATRIMOINE CHÂTEAU DE VILLENEUVE ET SES JARDINS Martigné Briand Terranjou samedi 19 septembre 2026.
Terranjou
JOURNÉES DU PATRIMOINE CHÂTEAU DE VILLENEUVE ET SES JARDINS
Martigné Briand 19 rue Boreau Terranjou Maine-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Venez découvrir le château de Villeneuve et ses jardins !
Le château de Villeneuve à Martigné Briand, Terranjou, est l’exemple parfait d’une habitation seigneuriale où les parties agricoles et viticoles côtoyaient les parties plus nobles. Ici une particularité est cette disposition qui ménage une immense cour centrale. Un périmètre unique enserre donc demeure et exploitation.
Le châtelet d’entrée, avec ses portes charretière et piétonnière a été édifié au XIIe siècle. Le logis présente une construction du XVe avec fenêtres à meneaux et traverses. La tour d’escalier se distingue par son immense linteau monolithe avec accolade.
L’édifice a fait l’objet d’une restauration attentive qui a duré plus de 30 années avec l’aide d’artisans angevins compétents.
De magnifiques jardins d’inspiration historique ont été recréées au pied de ce magnifique témoin du passé patrimonial. Ils ont reçu le label beau jardin des pays de la Loire . Consacrez au moins une heure à leur visite.
Un livret explicatif est remis. Tarif réduit pour de ce grand rendez-vous et gratuit pour les enfants. .
Martigné Briand 19 rue Boreau Terranjou 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 49 58 contact@chateaudevilleneuve.fr
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English :
Come and discover the Château de Villeneuve and its gardens!
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE CHÂTEAU DE VILLENEUVE ET SES JARDINS Terranjou a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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