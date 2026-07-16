Les journées européennes du patrimoine au château de Villeneuve, monument historique des XIIe et XVe siècle et ses jardins à Martigné Briand,, château de Villeneuve et ses jardins à Martigné Briand, Terranjou

Informations pratiques

Les journées européennes du patrimoine au château de Villeneuve, monument historique des XIIe et XVe siècle et ses jardins à Martigné Briand, 18 – 20 septembre château de Villeneuve et ses jardins à Martigné Briand Maine-et-Loire

Entrée adulte au tarif préférentiel de 3 €. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et pour les personnes en situation d’handicap

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château de Villeneuve, monument historique, est une ancienne demeure des XII et XVe siècle, située au milieu des vignobles du Layon. Une restauration attentive, effectuée dans les règles de l’art, a permis, en 30 années de travaux, de la sauver de la ruine. De magnifiques jardins d’inspiration historique ont été, dans le même temps, reconstitués au pied des murailles.

Après avoir passé le châtelet fortifié du XIIe, on accède d’abord à une immense cour paysagée formée par le logis seigneurial et les anciens bâtiments d’exploitation dont les façades aveugles formait protection.

Au sud, tourné vers l’extérieur et basé sur les préceptes de Léon Batista Alberti (1404-1472), un jardin d’inspiration italienne occupe la terrasse du logis ancien. Un parterre géométrique fait de carrés de buis propose des aplats de végétaux de couleur, légumes ou fleurs. Le logis médiéval qui le domine présente une facade austère adoucie par les hautes cheminées et ses menuiseries de fenêtres peintes.

Au détour du mur de terrasse, découvrez un verger original, surplombé par une vigne coteaux du Layon .

Hors les murs d’enceinte, le jardin clos d’Artus, d’inspiration médiévale, entouré par une charmille, s’inspire des enluminures. Très symbolique, basé sur la croix, il comprend quatre entités : les fleurs, le potager, des carrés de simples et une roseraie échiquier. Un labyrinthe en Ifs mène à la fontaine de jouvence.

Vous terminerez par le jardin d’Armide puis une allée de topiaires en ifs et buis inspiré par le moyen-âge guerrier.

Un livret explicatif est remis. Vous croiserez sur le parcours les propriétaires qui pourront vous faire partager leur passion pour ce domaine.

Jardins labélisés « Beau jardin des pays de la Loire ». Prix européen Henchman des topiaires.

Tarif préférentiel pour les journées européennes du patrimoine. Enfants gratuits.

Les chiens en laisse sont les bienvenus

www.chateaudevilleneuve.fr

https://www.youtube.com/watch?v=gYvutwwZye8

château de Villeneuve et ses jardins à Martigné Briand 19 rue boreau 49540 Terranjou Terranjou 49540 Martigné-Briand Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241594958 http://www.chateaudevilleneuve.fr [{« link »: « http://www.chateaudevilleneuve.fr »}, {« data »: {« author »: « Frederic Boisard », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Chu00e2teau Villeneuve », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/gYvutwwZye8/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=gYvutwwZye8 », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCv3Zzm589Dwgh3RnEAv9bEQ », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=gYvutwwZye8 »}] Partez pour un voyage hors du temps aux Jardins du Château de Villeneuve à Martigné Briand (49540 TERRANJOU), Monument Historique des XIIIe et XVe siècles. Labelisés « Beau jardin des pays de la Loire »

Franchissez le châtelet d’entrée et laissez-vous séduire par le charme d’un domaine au passé prestigieux. Au cœur de l’enceinte de cette ancienne ferme fortifiée, une cour paysagée vous accueille comme une douce transition vers un univers où dialoguent nature et mémoire.

Au sud, sur la terrasse ensoleillée du logis ancien, s’épanouit un somptueux jardin d’inspiration italienne. Ses parterres géométriques de buis dessinent d’élégantes arabesques autour de mosaïques colorées mêlant fleurs et légumes anciens. Rosiers lianes, pergolas ombragées et fontaines sculpturales rythment la promenade et invitent à la rêverie.

En contrebas, un bosco mystérieux déploie une végétation foisonnante, offrant un contraste saisissant avec l’harmonie lumineuse du jardin supérieur. Le long du mur de terrasse, découvrez un verger créatif suspendu au-dessous des vignes des coteaux du Layon, panorama vivant entre ciel et terre.

Au-delà des murs du château, le jardin clos d’Artus révèle son atmosphère médiévale : un écrin de verdure ceint de charmilles, où un labyrinthe d’ifs conduit à la légendaire fontaine de jouvence. Plus loin, le jardin d’Armide évoque l’imaginaire des croisades et transporte le visiteur dans un récit épique et végétal.

La promenade s’achève en majesté sur une grande allée bordée de topiaires sculptées, semblables à des guerriers végétaux figés dans un duel silencieux.

Une escapade poétique entre art des jardins et mémoire des siècles.

Informations pratiques :

Livret explicatif remis à l’entrée – prévoir environ 1h30 de visite. Parking proche. Le parcours comporte un escalier.

Le château de Villeneuve, monument historique, est une ancienne demeure des XII et XVe siècle, située au milieu des vignobles du Layon. Une restauration attentive, effectuée dans les règles de l’art,…

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