Anjou’R & Nuit Rand’Orientation au Clair de Lune La Calonnière Terranjou samedi 3 octobre 2026.

Terranjou

Anjou’R & Nuit Rand’Orientation au Clair de Lune

La Calonnière Château de la Calonnière Terranjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:30:00

fin : 2026-10-03 20:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Le château de la Calonnière et BADAM Event vous propose une Rand’Orientation ludique et accessible à tous

Le château de la Calonnière s’associe à BADAM Event pour proposer la mise en place d’une Rand’Orientation ludique et accessible à tous, afin d’offrir aux participants une activité de pleine nature combinant découverte du territoire, activité physique douce et jeu d’exploration.

Cette animation repose sur le principe de la course d’orientation adaptée au grand public les participants évoluent librement sur un parcours défi ni à l’aide d’une carte d’orientation simplifiée, à la recherche de balises réparties sur le site ou ses alentours proches.

L’objectif n’est pas la performance sportive mais l’expérience, favorisant

● la découverte des paysages et du patrimoine local,

● l’observation de l’environnement,

● la coopération intergénérationnelle,

● la participation familiale et conviviale.

Le parcours est conçu pour être accessible sans connaissance préalable en orientation, permettant une participation spontanée des visiteurs, familles, groupes d’amis ou marcheurs occasionnels.

L’activité sera ponctuée d’une petite visite du domaine, d’une dégustation d’une sélection de vins bios du domaine (bernache, jus de raisin) .

La Calonnière Château de la Calonnière Terranjou 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 office.tourisme@loirelayonaubance.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Château de la Calonnière and BADAM Event invite you to a fun and accessible orienteering hike for everyone

L’événement Anjou’R & Nuit Rand’Orientation au Clair de Lune Terranjou a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages