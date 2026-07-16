Journées du Patrimoine Visite du Château de Martigné-Briand Château de Martigné-Briand Terranjou

Informations pratiques

Terranjou

Journées du Patrimoine Visite du Château de Martigné-Briand

Château de Martigné-Briand 2 Avenue du Château Terranjou Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez le Château de Martigné-Briand

Visite libres des extérieurs, du niveau d’honneur, des salles basses, et des souterrains. .

Château de Martigné-Briand 2 Avenue du Château Terranjou 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 58 32 18 24

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English :

During Heritage Days, discover the Château de Martigné-Briand

L’événement Journées du Patrimoine Visite du Château de Martigné-Briand Terranjou a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages