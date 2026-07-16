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AGENDA · Terranjou

Journées du Patrimoine Visite du Château de Martigné-Briand Château de Martigné-Briand Terranjou

samedi 19 septembre 2026 · Château de Martigné-Briand · Terranjou

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Château de Martigné-Briand
Adresse
2 Avenue du Château
Ville
49540 Terranjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif
7 7 7

Terranjou

Journées du Patrimoine Visite du Château de Martigné-Briand

Château de Martigné-Briand 2 Avenue du Château Terranjou Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez le Château de Martigné-Briand
Visite libres des extérieurs, du niveau d’honneur, des salles basses, et des souterrains.   .

Château de Martigné-Briand 2 Avenue du Château Terranjou 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 58 32 18 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During Heritage Days, discover the Château de Martigné-Briand

L’événement Journées du Patrimoine Visite du Château de Martigné-Briand Terranjou a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

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