Journées du Patrimoine Visite du Château de Martigné-Briand Château de Martigné-Briand Terranjou
samedi 19 septembre 2026 · Château de Martigné-Briand · Terranjou
Informations pratiques
Terranjou
Journées du Patrimoine Visite du Château de Martigné-Briand
Château de Martigné-Briand 2 Avenue du Château Terranjou Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez le Château de Martigné-Briand
Visite libres des extérieurs, du niveau d’honneur, des salles basses, et des souterrains. .
Château de Martigné-Briand 2 Avenue du Château Terranjou 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 58 32 18 24
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English :
During Heritage Days, discover the Château de Martigné-Briand
L’événement Journées du Patrimoine Visite du Château de Martigné-Briand Terranjou a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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