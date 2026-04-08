Portes ouvertes du domaine des eaux bleues Route de Villey St Etienne Liverdun

Liverdun

Portes ouvertes du domaine des eaux bleues

Route de Villey St Etienne DOMAINE DES EAUX BLEUES La Garenne Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Profitez d’un week-end au Domaine des Eaux Bleues à Liverdun

En complément de la vente de plants de fleurs et de légumes dans les serres de l’ESAT, de nombreux exposants seront présents lors de ces deux journées avec des activités pour petits et grands et la visite guidée du domaine avec la Maison du Tourisme du Bassin de Pompey les samedi et dimanche à 15h (sur réservation au 03 83 24 40 40).

Présence de la ferme pédagogique St Amand de Saizerais rencontre avec des animaux de la ferme et découverte du moulin à meule de pierre avec atelier de fabrication de farine pour les enfants. Dégustation de brioche produite sur la ferme et une chasse au trésor sur le Domaine.

S a n s O u b l i e r le château gonflable, les balades en calèche de 14h à 17h et pour vous restaurer sur place le Food-truck Chez Maman ainsi que le barbecue de l’ESAT, boucherie l’Authentique, les p’tits pâtés de Steph, Pam’S Glaces et de nombreux produits lorrains.Tout public

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Route de Villey St Etienne DOMAINE DES EAUX BLEUES La Garenne Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 69 00 cbarisien@ateliersdeseauxbleues.com

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English :

Enjoy a weekend at Domaine des Eaux Bleues in Liverdun

In addition to the sale of flower and vegetable seedlings in the ESAT’s greenhouses, numerous exhibitors will be present on both days, with activities for young and old and guided tours of the estate with the Maison du Tourisme du Bassin de Pompey on Saturday and Sunday at 3pm (by reservation on 03 83 24 40 40).

St Amand de Saizerais educational farm: meet farm animals and discover the stone mill with a flour-making workshop for children. Tasting of brioche produced on the farm and a treasure hunt on the estate.

S a n s O u b l i e r bouncy castle, horse-drawn carriage rides from 2 to 5 p.m. and on-site food: Chez Maman food truck, ESAT barbecue, L’Authentique butcher shop, Steph’s p?tits pâtés, Pam’S Glaces and a host of Lorraine products.

L’événement Portes ouvertes du domaine des eaux bleues Liverdun a été mis à jour le 2026-04-08 par TOURISME BASSIN de POMPEY