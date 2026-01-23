Portes ouvertes du fablab des 3 lapins, un lieu-outil de fabrication et de partage Fablab des 3 lapins Luxeuil-les-Bains

Portes ouvertes du fablab des 3 lapins, un lieu-outil de fabrication et de partage

Fablab des 3 lapins 2 Rue Lacépède Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :

2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

[Ensemble nous développons…]

Le Fablab des 3 Lapins naît avec une volonté de partage de connaissances, d’échanges de savoirs et de techniques, et de mise à la disposition de chacun de notre intelligence collective pour construire un lieu-outil, au service de notre territoire.

Le fablab des 3 lapins c’est à la fois

– Un atelier collaboratif

Un lieu avec des machines, des outils, des savoirs…et de l’entraide pour fabriquer vos projets

– Un lieu d’apprentissage venez découvrir, approfondir, apprendre tout ce qui touche au numérique et à l’innovation

– Un terrier, booster d’initiatives

Le Fablab est une véritable base technologique d’aide au démarrage de vos projets pro, et de soutien aux PME, artisans ou commerçants

– Une équipe de lapins agiles et engagés dans la transition écologique, qui partagent une vision d’un numérique responsable

Entrée libre

Visites guidées, démonstrations impressions 3D, brodeuse numérique, CNC, mug, laser… à 14h15, 15h15 et 16h15.

Parking à proximité, toilette à disposition, ERP 5 .

Fablab des 3 lapins 2 Rue Lacépède Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 49 99 47 bureau@fablab3lapins.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes du fablab des 3 lapins, un lieu-outil de fabrication et de partage

L’événement Portes ouvertes du fablab des 3 lapins, un lieu-outil de fabrication et de partage Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-23 par ENERGY CITIES