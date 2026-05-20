Lavoûte-sur-Loire

Portes ouvertes du Hand

Gymnase Lavoûte-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-02

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-02

Viens jouer au handball !

Le comité Haute-Loire de handball organise des portes ouvertes à Lavoûte sur le mois de juin.

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Gymnase Lavoûte-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 62 96 10

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English :

Come and play handball!

The Haute-Loire handball committee is organizing an open house at Lavoûte in June.

L’événement Portes ouvertes du Hand Lavoûte-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay