Portes ouvertes du Hand Lavoûte-sur-Loire
Portes ouvertes du Hand Lavoûte-sur-Loire mardi 2 juin 2026.
Lavoûte-sur-Loire
Portes ouvertes du Hand
Gymnase Lavoûte-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-02
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-02
Viens jouer au handball !
Le comité Haute-Loire de handball organise des portes ouvertes à Lavoûte sur le mois de juin.
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Gymnase Lavoûte-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 62 96 10
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English :
Come and play handball!
The Haute-Loire handball committee is organizing an open house at Lavoûte in June.
L’événement Portes ouvertes du Hand Lavoûte-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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