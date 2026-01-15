Portes ouvertes du musée historique de Mutzig, Château des Rohan – musée, Mutzig

Informations pratiques

Portes ouvertes du musée historique de Mutzig 19 et 20 septembre Château des Rohan – musée Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le musée historique de la Ville vous ouvre ses portes gratuitement avant sa fermeture hivernale.

L’exposition temporaire accueillie pour l’été sera visible pour la dernière fois avant son retour à Mulhouse à la Nef des Sciences.

L’homme du néolithique savait-il déjà trépaner les crânes de ses homologues pour les soigner ? Le larynx artificiel pour l’homme, une réalité ? Qu’est-ce qu’un homme augmenté aujourd’hui ? Avez-vous entendu parler du transhumanisme ?

‘A corps parfait ? L’homme réparé, remanié, augmenté’ présente – sous une forme originale et sous « toutes les coutures » – les interventions de l’Homme sur son corps à des fins de réparation ou d’augmentation. Des temps anciens du néolithique jusqu’à aujourd’hui, l’être humain a toujours cherché à améliorer son état de santé, son bien-être et son mieux-être. L’exposition révèle de manière ludique, historique et scientifique, ce que la médecine et la recherche médicale ont permis, permettent et promettent pour réparer le corps.

Vous pourrez également (re)découvrir la collection d’armes blanches et d’armes à feu, dont le célèbre fusil Chassepot, ainsi que de nombreux objets de l’antiquité au Moyen Âge, tel qu’un squelette de l’époque mérovingienne et un magnifique couvercle de sarcophage.

Château des Rohan – musée 39 rue du Château, 67190 Mutzig Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est 03 88 38 70 55 http://www.mutzig-histoire.com La forteresse de type « Wasserburg » était cernée de fossés. L’édifice, en forme de fer à cheval, est composé d’un corps de bâtiment principal avec un avant-corps relié aux ailes par des loggias. La cour est fermée à l’ouest par une grille en arc de cercle. Trois tours carrées sont implantées aux angles, sauf au sud-est, où se trouvait une chapelle. En 1985, il a été reconverti en centre culturel. Une aile abrite aujourd’hui le musée. Parking gratuit.

Le musée historique de la Ville vous ouvre ses portes gratuitement avant sa fermeture hivernale.

©Sophie Klein