Informations pratiques

Mutzig

Spectacle Eva Jean dans Je suis ton père… avec le look de ta mère // Ouverture saison 26/27

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 19:45:00

fin : 2026-09-19 22:15:00

Date(s) :

2026-09-19

Lancement de saison au Château La Scène ! Présentation, surprises, cocktail & spectacle d’Eva Jean.

Grande soirée d’ouverture de la saison culturelle 2026/2027

Pour lancer sa nouvelle saison culturelle, Le Château La Scène vous invite à une soirée festive, conviviale et pleine de surprises.

Au programme

Présentation de la saison culturelle 2026/2027

Eva Jean dans Je suis ton père… avec le look de ta mère

Cocktail convivial offert à l’issue de la soirée

Des surprises

Nommé aux Trophées de la Comédie Musicale, ce spectacle est à l’affiche depuis plusieurs saisons au Point-Virgule à Paris et en tournée partout en France.

Entre humour, stand-up, chant, émotions et interactions avec le public, Eva Jean propose un spectacle unique en son genre.

Doté d’une voix remarquable et d’une présence scénique renversante, l’artiste nous embarque dans un voyage aussi drôle que touchant.

Le public passe du rire à l’émotion, porté par une personnalité singulière, généreuse et profondément humaine.

Humour, chansons, émotion et talent… le tout entièrement en live.

Une occasion idéale de découvrir la nouvelle saison du Château La Scène dans une ambiance chaleureuse et festive.

INFORMATIONS PRATIQUES

Placement libre

Tout public

Tarif 5€ .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 contact@lascene-mutzig.fr

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English :

Season Kickoff at the Château La Scène! Introduction, surprises, cocktail reception, and a performance by Eva Jean.

L’événement Spectacle Eva Jean dans Je suis ton père… avec le look de ta mère // Ouverture saison 26/27 Mutzig a été mis à jour le 2026-07-27 par Espace Rohan de Mutzig