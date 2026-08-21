Visite guidée autour de l’église de Mutzig, Eglise Saint-Maurice, Mutzig

Informations pratiques

Visite guidée autour de l’église de Mutzig Samedi 19 septembre, 17h00 Eglise Saint-Maurice Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Le musée historique local vous invite à une visite guidée avec Auguste Schmitt pour découvrir l’histoire autour de l’église Saint-Maurice de Mutzig et des différents monuments aux morts qui l’entourent.

Un parcours ponctué d’anecdotes et de détails patrimoniaux !

Eglise Saint-Maurice 14 rue de l’église 67190 Mutzig Mutzig 67190 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est Description historique

L’église, qui s’élevait à la périphérie nord-est de la ville, était dès 1263 consacrée à saint Maurice. La dîme de Mutzig et le droit de patronage appartenaient à l’évêque de Strasbourg, qui conférait ces revenus en fief. L’édifice étant devenu trop petit, son remplacement fut envisagé dès le XVIIIe siècle. Après plusieurs projets d’agrandissement par les architectes Krauth et Matuszinski, les efforts du curé Kilian Hasselmann aboutirent à une reconstruction complète, au même emplacement. Elle eut lieu de 1879 à 1880. Les plans définitifs de la nouvelle église avaient été établis en 1878 par l’architecte Charles Winkler. Ils ne semblent pas conservés. L’édifice médiéval, disparu en 1879, comprenait un vaisseau central de cinq travées, bordé de bas-côtés, ainsi qu’un chœur de deux travées flanqué de chapelles latérales. Les grandes arcades prenaient appui sur des colonnes à chapiteau cubique (conservées au musée de l’Oeuvre-Notre-Dame, à Strasbourg). Toutes ces parties remontaient au milieu du XIIe siècle (entre 1140 et 1170, par comparaison avec les églises de Rosheim et Niedermunster). Le portail occidental qui s’ouvrait dans le mur ouest de la nef, du XIe siècle, était sans doute un vestige de l’église antérieure ; il était décoré d’un Agnus Dei (élément conservé au musée). Des voûtes d’arêtes couvraient à l’origine les bas-côtés. Le vaisseau central, plafonné, fut voûté à l’époque gothique (XIIIe siècle ?). L’abside à cinq pans qui se greffait sur le choeur fut bâtie au début du XIVe siècle et ornée de vitraux (la verrière axiale est conservée au musée). A l’extrémité occidentale de l’église se dressait un clocher-porche roman, du milieu du XIIe siècle, à sept niveaux ; le dernier, en pan de bois (?), était une adjonction tardive, tout comme la flèche. Contre la face nord du clocher s’adossait une chapelle gothique, et au sud une salle élevée en 1832. Un projet de Winkler, daté de 1880, prévoyait la construction d’une chapelle baptismale circulaire avec remploi de six colonnes de l’ancienne nef, d’une combinaison des éléments des deux portails sud et ouest romans ainsi que des fonts baptismaux gothiques. Ce projet fut rapidement abandonné et les éléments intéressants de l’église furent offerts à la Société d’histoire pour la conservation des monuments historiques, afin d’être exposés au musée. Parking de la Mairie

Le musée historique local vous invite à une visite guidée avec Auguste Schmitt pour découvrir l’histoire autour de l’église Saint-Maurice de Mutzig et des différents monuments aux morts qui Un et !…

©Sophie Klein