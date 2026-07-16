Portes ouvertes du Pôle Funéraire Toulouse Métropole, Pôle Funéraire Toulouse Métropole, Toulouse

Informations pratiques

Portes ouvertes du Pôle Funéraire Toulouse Métropole 19 et 20 septembre Pôle Funéraire Toulouse Métropole Haute-Garonne

Départ des visites guidées à 9h30, 11h00, 14h, 16h00. Nous vous recommandons de visiter l’exposition avant de participer à la visite guidée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Partez à la découverte de l’histoire funéraire toulousaine !

Découvrez l’histoire des métiers et des traditions funéraires à travers une exposition de photographies d’archives retraçant leur évolution depuis 1905, date de création des Pompes Funèbres Municipales de Toulouse.

Des visites guidées et des démonstrations viendront compléter cette immersion pour mieux comprendre les transformations des pratiques funéraires et le rôle des professionnels qui accompagnent les familles au quotidien.

Pôle Funéraire Toulouse Métropole 2 Rue de l’abbé Jules Lemire, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie 05 61 16 12 12 https://www.pf-toulouse-metropole.fr/ Le service public funéraire de Toulouse : plus d’un siècle d’histoire au service des familles

Depuis 1905, le service public funéraire de la Ville de Toulouse accompagne les familles dans l’un des moments les plus importants de la vie collective : l’organisation des obsèques. Héritier d’un savoir-faire historique, il incarne à la fois la mémoire et la solidarité toulousaines.

Lors des Journées européennes du patrimoine, plongez dans l’histoire de ce service unique, garant d’un accompagnement digne, respectueux et accessible à tous. Découvrez le rôle essentiel de ses équipes dans l’organisation des funérailles (Cérémonies civiles ou religieuses, lieu de recueillement, modes de funérailles…)

À travers ses missions, le service public funéraire de Toulouse illustre la place centrale que la cité accorde depuis plus d’un siècle au respect des défunts et à l’accompagnement des vivants. Parking gratuit

Transport en commun à proximité:

Bus : Linéo 2, arrêt Lemire

Tramway : Ligne T1, arrêt Zénith

Train : gares Saint-Cyprien Arène et Toec

Partez à la découverte de l’histoire funéraire toulousaine !

©Pompes Funèbres Municipales de Toulouse