Portes ouvertes du prieuré de Cézas, prieuré de cézas, Sumène

Informations pratiques

Portes ouvertes du prieuré de Cézas 19 et 20 septembre prieuré de cézas Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Portes ouvertes du prieuré de Cézas.

Dans la salle presbytérale, projection en continu du film « Ce qui nous lie : 40 ans de passion », de Frédéric Bertho.

Dans la chapelle, découvrez une exposition de Nicole Dufour consacrée à ses masques, peintures et décors de films.

prieuré de cézas cézas Sumène 30440 Gard Occitanie

Portes ouvertes du Prieuré de Cézas.

©Mairie de Sumène – JEP