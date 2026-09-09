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Portes ouvertes du prieuré de Cézas, prieuré de cézas, Sumène

samedi 19 septembre 2026 · prieuré de cézas · Sumène

Portes ouvertes du prieuré de Cézas, prieuré de cézas, Sumène

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
prieuré de cézas
Adresse
cézas
Ville
30440 Sumène
Département
Gard
Tarif
Gratuit.

Portes ouvertes du prieuré de Cézas 19 et 20 septembre prieuré de cézas Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Portes ouvertes du prieuré de Cézas.

Dans la salle presbytérale, projection en continu du film « Ce qui nous lie : 40 ans de passion », de Frédéric Bertho.

Dans la chapelle, découvrez une exposition de Nicole Dufour consacrée à ses masques, peintures et décors de films.

prieuré de cézas cézas Sumène 30440 Gard Occitanie
Portes ouvertes du Prieuré de Cézas.

©Mairie de Sumène – JEP

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