AGENDA · Sumène
Portes ouvertes du prieuré de Cézas, prieuré de cézas, Sumène
samedi 19 septembre 2026 · prieuré de cézas · Sumène
Informations pratiques
Portes ouvertes du prieuré de Cézas 19 et 20 septembre prieuré de cézas Gard
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Portes ouvertes du prieuré de Cézas.
Dans la salle presbytérale, projection en continu du film « Ce qui nous lie : 40 ans de passion », de Frédéric Bertho.
Dans la chapelle, découvrez une exposition de Nicole Dufour consacrée à ses masques, peintures et décors de films.
prieuré de cézas cézas Sumène 30440 Gard Occitanie
Portes ouvertes du Prieuré de Cézas.
©Mairie de Sumène – JEP
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