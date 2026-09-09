Visite commentée du domaine de Tarteron, domaine de tarteron, Sumène
samedi 19 septembre 2026 · domaine de tarteron · Sumène
Informations pratiques
Visite commentée du domaine de Tarteron Samedi 19 septembre, 10h30, 16h00 domaine de tarteron Gard
Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Monsieur Charles de Clerq propose une visite commentée du domaine de Tarteron, à la découverte de son parc et de sa filature, accompagnée d’explications historiques.
Rendez-vous pour les participants inscrits 10 minutes avant le début de la visite, devant la médiathèque.
domaine de tarteron sumene Sumène 30440 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 81 30 05 »}]
Monsieur Charles de Clerq propose une visite commentée du Domaine de Tarteron (parc, filature, explications historiques).
©Mairie de Sumène-JEP
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