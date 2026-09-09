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Visite commentée du domaine de Tarteron, domaine de tarteron, Sumène

samedi 19 septembre 2026 · domaine de tarteron · Sumène

Visite commentée du domaine de Tarteron, domaine de tarteron, Sumène

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
domaine de tarteron
Adresse
sumene
Ville
30440 Sumène
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes.

Visite commentée du domaine de Tarteron Samedi 19 septembre, 10h30, 16h00 domaine de tarteron Gard

Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Monsieur Charles de Clerq propose une visite commentée du domaine de Tarteron, à la découverte de son parc et de sa filature, accompagnée d’explications historiques.

Rendez-vous pour les participants inscrits 10 minutes avant le début de la visite, devant la médiathèque.

domaine de tarteron sumene Sumène 30440 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 81 30 05 »}]
Monsieur Charles de Clerq propose une visite commentée du Domaine de Tarteron (parc, filature, explications historiques).

©Mairie de Sumène-JEP

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