Portes Ouvertes école de cirque Chapidock Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes
Portes Ouvertes école de cirque Chapidock Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes samedi 13 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 14:00 – 17:00
Gratuit : oui gratuit pas besoin de reservation Tout public, Senior, Adulte, En famille, Etudiant – Age minimum : 3 et Age maximum : 99
Tu veux t’initier ou approfondir ta pratique des arts du cirque l’année prochaine ?Viens nous rencontrer et essayer nos agrées!Cours aux enfants à partir de 3 ans, ados, adultes et seniors, en famille et entre potes!
Chapidock – Ecole des arts du cirque Île de Nantes Nantes 44200
02 28 44 25 84 http://www.lezards-animes.com/ lezards.animes@free.fr http://www.chapidock.com
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