Portes Ouvertes école de cirque Chapidock Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 14:00 – 17:00

Gratuit : oui gratuit pas besoin de reservation Tout public, Senior, Adulte, En famille, Etudiant – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Tu veux t’initier ou approfondir ta pratique des arts du cirque l’année prochaine ?Viens nous rencontrer et essayer nos agrées!Cours aux enfants à partir de 3 ans, ados, adultes et seniors, en famille et entre potes!

Chapidock – Ecole des arts du cirque Île de Nantes Nantes 44200

02 28 44 25 84 http://www.lezards-animes.com/ lezards.animes@free.fr http://www.chapidock.com



Afficher la carte du lieu Chapidock – Ecole des arts du cirque et trouvez le meilleur itinéraire

