Portes Ouvertes École de Judo & JJB (6-10 ans) au Jamet Sporting Club, Complexe Sportif Daniel Praud, Nantes

Portes Ouvertes École de Judo & JJB (6-10 ans) au Jamet Sporting Club 17 et 19 juin Complexe Sportif Daniel Praud Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T14:45:00+02:00

Fin : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T18:45:00+02:00

Découvrez le Kosen Judo. Séance d’essai gratuite de 45 min pour les 6-10 ans les 17 & 19 juin.

Préparez la rentrée sportive de votre enfant au Jamet Sporting Club !

Une méthode éducative unique mêlant Judo et Jiu-Jitsu Brésilien.

Le Jamet Sporting Club vous ouvre ses portes pour deux après-midis exceptionnels dédiés à la découverte du Kosen Judo. Bien plus qu’un simple sport de combat, notre discipline est une véritable école de la vie conçue pour accompagner le développement des enfants de 6 à 10 ans.

Pourquoi choisir le Kosen Judo ?

Notre méthode hybride combine les projections spectaculaires du Judo traditionnel et la technicité au sol du Jiu-Jitsu Brésilien. Ce mélange permet de développer une motricité complète, une discipline rigoureuse et une confiance en soi inébranlable, le tout dans un cadre sécurisé et bienveillant.

Un encadrement d’excellence :

Vos enfants seront guidés par notre professeur titulaire du DESJEPS, expert reconnu et en poste au club depuis 2001. Cette expérience garantit une pédagogie adaptée à chaque enfant pour un apprentissage serein et durable.

Anticipez pour une rentrée zen :

En participant à ces portes ouvertes, vous offrez à votre enfant un essai sans engagement de 45 minutes. Si l’expérience lui plaît, vous pourrez l’inscrire directement pour la saison 2026/2027 et bénéficier d’un tarif préférentiel « Early Bird ».

Complexe Sportif Daniel Praud 21 Bd Emile Romanet, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0787645431 »}, {« type »: « email », « value »: « judoforme@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://dub.sh/po-kids »}]

Découvrez le Kosen Judo. judo jujitsu

Jamet Sporting Club Bellevue